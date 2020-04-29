Тарасова попросила руководство страны разрешить фигуристам тренироваться на льду Заслуженный тренер СССР приводит в пример Китай, Японию и Корею.

Татьяна Тарасова рассказала о своей просьбе с руководству страны разрешить российским фигуристам проводить тренировки на льду.

«Понадобится целых две недели, чтобы только ботинки раскатать, – рассказала Татьяна Анатольевна в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Просто чтобы ноги были не в кровь. Это очень большой вопрос. Ты раскатываешься и первые 10 минут можешь не чувствовать там, где у тебя уже кожи нет. Потому что ботинки сухие – как перчатки. Это очень сложная ситуация.

Поэтому я, например, очень прошу руководство нашей страны войти в наше положение и разрешить нам аккуратно тренироваться. Пусть хотя бы только сборная тренируется.

Мы готовы работать сутками. Потому что раскатать ботинки – это целых две недели. Потом просто раскататься еще две недели. А потом нужно делать программы. Программы в отсутствие формы делать очень сложно, потому что когда ты делаешь в конце сезона, ты уже набрал свою лучшую форму, ты вертлявый и что угодно можешь повторить и сделать. Ты мягкий как пластилин. А сейчас на это уйдет не один месяц.

В Японии тренируются. Там есть спортивные базы, есть врачи, которые там работают, есть медицинский персонал, который каждый день будет тебя определять. Это же профессиональный спорт. Такие базы есть в Китае, где тренируются. И в Корее тренируются. Это те страны, где есть спортсмены, которые конкурируют с нами. Тренировки там не приостанавливались. И у нас есть возможность тренироваться. Только надо этим заняться. Это сложный вопрос. Вот мы начали заниматься».

Напомним, что из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта.