ISU примет решение о проведении Гран-при не позднее 1 августа В марте из-за пандемии коронавируса не состоялся чемпионат мира в Монреале.

Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте сообщил о том, что решение о проведении серии Гран-при по фигурному катанию будет принято не позднее 1 августа.

Что касается серии юниорского Гран-при, то с проведением этих соревнований в ISU обещают определиться к 15 июня.

Специальная рабочая группа ISU разработает меры по обеспечению безопасности фигуристов, тренеров и судей, а также оценит финансовые последствия отмены международных соревнований и разработает варианты проведения серии Гран-при без зрителей.

В 2019 году семь этапов Гран-при по фигурному катанию прошли с октября по декабрь в США, Канаде, Франции, Китае, России, Японии и Италии.