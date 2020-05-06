Плющенко – об уходе Трусовой от Тутберидзе к нему: Процесс начался, готовим документы

«Процесс начался, готовим официально документы для федерации о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу, - заявил Плющенко ТАСС. - Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть».

Напомним, что ранее стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе, самым авторитетным на данный момент тренером в женском фигурном катании. К своим 15 годам Трусова успела выиграть два юниорских чемпионата мира, бронзу чемпионата Европы-2020 и множество других призов.