Тутберидзе – об уходе Трусовой к Плющенко: Заманчивыми условиями никого удерживать не будем

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, - написала Тутберидзе в инстаграме. - Работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения – это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя».

Напомним, ранее стало известно, что 15-летняя Трусова продолжит тренироваться в академии Плющенко. Вместе с ней группу Тутберидзе, подготовившую всех ведущих российских фигуристок последних лет (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову), покинул Сергей Розанов.

Трусова уходит от Тутберидзе. Зачем ей это надо и что это значит?