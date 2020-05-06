От Тутберидзе ушла 11-летняя фигуристка Жилина Фигуристка Вероника Жилина покинула группу Тутберидзе и будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

По информации источника, Жилина перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона вслед за тренером Сергеем Розановым.

Напомним, ранее стало известно, что 15-летняя Трусова продолжит тренироваться в академии Плющенко. Вместе с ней группу Тутберидзе, подготовившую всех ведущих российских фигуристок последних лет (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову), покинул Розанов.