Даниил Глейхенгауз: Трусовой не хватало внимания? Это абсолютно не так - Советский спорт
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06 мая 2020 22:50Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз: Трусовой не хватало внимания? Это абсолютно не так

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что тренеры из группы Этери Тутберидзе не уделяли Александре Трусовой должного внимания.

- Конечно, это абсолютный фарс. Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гинесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так, - приводит слова специалиста пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, ранее стало известно, что 15-летняя Трусова продолжит тренироваться в академии Плющенко. Вместе с ней группу Тутберидзе, подготовившую всех ведущих российских фигуристок последних лет (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову), покинул Сергей Розанов.

Позже появилась информация о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона еще одной фигуристки из группы Тутберидзе - 11-летней Вероники Жилиной.

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