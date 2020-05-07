Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам

«Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, - написала Трусова в соцсетях. - Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку».

Напомним, о сменеТрусовой тренера стало известно 6 мая. Вместе с ней от Тутберидзе к Плющенко ушел работавший с ней и другими новыми звездами женского фигурного катания Аленой Косторной и Анной Щербаковой Сергей Розанов. Трусова - первая в истории одиночница, исполнившая два четверных прыжка (лутц и тулуп). На юниорском уровне она выиграла два чемпионата мира.

УХОД ТРУСОВОЙ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ - ПОБЕДА ВОЛКОВА, А НЕ ПЛЮЩЕНКО