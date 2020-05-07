Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой Российский тренер Инна Гончаренко считает, что фигуристка Александра Трусова станет лидером академии Евгения Плющенко.

- Саша идет в академию Плющенко не просто сильным спортсменом, она идет туда лидером. Конечно, к ней будет повышенное внимание, у нее будут более хорошие условия. Но есть мнение, что иногда лучше тренироваться там, где сложнее. Комфортные условия иногда немножко расслабляют и притупляют остроту ощущений, так что не факт, что это сыграет в плюс, - приводит слова Гончаренко ТАСС.

Ранее 15-летняя российская фигуристка прокомментировала свой уход от Этери Тутберидзе к Плющенко.

Накануне стало известно, что о прекращении сотрудничества Трусовой с Тутберидзе. Позже двукратный олимпийский чемпион подтвердил переход фигуристки в его группу.

В минувшем сезоне Трусова, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. Трусова - первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.