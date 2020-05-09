Авербух оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение самоизоляции Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух был оштрафован за нарушение режима самоизоляции.

«Автомобиль Range Rover, зарегистрированный на фигуриста, попал на камеру во время проезда по Северо-Восточной хорде со скоростью 101 км/ч, выяснил. Штраф в 5000 рублей был назначен в первый день действия ограничительных правил - 22 апреля», - сообщает Sobesednik.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.