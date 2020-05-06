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06 мая 2020 17:10Хроника

Заниматься спортом на улице станет возможно на первом этапе снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

- Мы предлагаем три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей и предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования глава Роспотребнадзора.

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