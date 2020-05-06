Заниматься спортом на улице станет возможно на первом этапе снятия ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях для поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

- Мы предлагаем три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях.

На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей и предусмотрено начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования глава Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал планы по открытию промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.