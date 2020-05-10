Рухин вслед за Трусовой переходит к Плющенко от Тутберидзе Помимо Александры Трусовой и Вероники Жилиной школу «Хрустальный» Этери Тутберидзе покидает один из ее лучших одиночников-юниоров Егор Рухин.

Официальной информации о переходе Рухина пока нет, но с сегодняшнего дня он значится рядом с Трусовой на странице сайта allskaters.info, где перечислены действующие ученики «Академии Плющенко».

Рухину 29 апреля исполнилось 16. В минувшем сезоне он провел всего два осенних турнира: занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле и эффектно - с четверными сальховом и тулупом «на плюс» и 175 баллами за произвольную - выиграл этап Кубка России в Саранске. В 2017 году Рухин был бронзовым призером одного из этапов юниорского Гран-при, его личный рекорд на официальных международных соревнованиях – 196,31 балла за две программы.