Рухин вслед за Трусовой переходит к Плющенко от Тутберидзе 

Официальной информации о переходе Рухина пока нет, но с сегодняшнего дня он значится рядом с Трусовой на странице сайта allskaters.info, где перечислены действующие ученики «Академии Плющенко».
Рухину 29 апреля исполнилось 16. В минувшем сезоне он провел всего два осенних турнира: занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле и эффектно - с четверными сальховом и тулупом «на плюс» и 175 баллами за произвольную - выиграл этап Кубка России в Саранске. В 2017 году Рухин был бронзовым призером одного из этапов юниорского Гран-при, его личный рекорд на официальных международных соревнованиях – 196,31 балла за две программы.
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