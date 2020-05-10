Аделина Сотникова: Начну сбавлять обороты даже на шоу, потому что очень сильно боюсь - Советский спорт
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10 мая 2020 19:31Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Аделина Сотникова: Начну сбавлять обороты даже на шоу, потому что очень сильно боюсь

Олимпийская чемпионка в марте объявила о завершении карьеры после операции на позвоночнике.

Аделина Сотникова рассказала о том, что боится возвращаться на лед даже ради выступлений в шоу после перенесенной операции на позвоночнике.

«В данный момент у меня страх, связанный с операцией, которая недавно прошла, – заявила Сотникова в эфире в инстаграме двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. – У меня там в позвоночнике целая конструкция стоит.

Страх только из-за того, что, не дай бог, что с этой конструкцией случится, если я выйду на лед. Три месяца я не стояла на льду. И когда начнется все заново, мне кажется, я начну сбавлять обороты, это касается выступлений даже на шоу, потому что я очень сильно боюсь.

Прыгать тройные я психологически, наверное, не смогу. Нужно заново заниматься с психологом, чтобы заново избавиться от этого страха».

23-летняя Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры в начале марта. В 2014 году в Сочи Аделина стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.

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