Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции - Советский спорт
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10 мая 2020 21:03Фигурное катаниеШарафудинов Виктор

Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду выложил скрин своего цифрового пропуска в инстаграме.

Илья Авербух опроверг информацию Sobesidnik.ru о том, что его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции, – написал Авербух. – Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего. Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы!»

В дополнение к сообщению бывший фигурист опубликовал скриншот своего цифрового пропуска.

Ранее СМИ сообщали о том, что автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы.

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Вчера совершенно случайно наткнулся в новостийной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции. Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля . Никаких нарушений нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье при выше всего. Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы !

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)

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