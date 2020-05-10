Авербух опроверг информацию о штрафе за нарушение самоизоляции Чемпион мира 2002 года в танцах на льду выложил скрин своего цифрового пропуска в инстаграме.

Илья Авербух опроверг информацию Sobesidnik.ru о том, что его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

«Вчера совершенно случайно наткнулся в новостной ленте на информацию о том, что я злостный нарушитель режима самоизоляции, – написал Авербух. – Для тех, кто верит нашим журналистам, пожалуйста, мой пропуск действительный с 15 по 30 апреля. Никаких нарушений нет, и быть не может. Выхожу из дома редко, забочусь о семье и близких. Их здоровье превыше всего. Желаю всем не идти на поводу у журналистов, которые даже не видят необходимости проверять публикуемую информацию. Будьте здоровы!»

В дополнение к сообщению бывший фигурист опубликовал скриншот своего цифрового пропуска.

Ранее СМИ сообщали о том, что автомобиль Range Rover, зарегистрированный на Авербуха, попал на камеру 22 апреля, в первый день работы требований соблюдения режима повышенной готовности на территории Москвы.