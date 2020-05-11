Евгений Плющенко: Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг слухи о переходе в свою академию российского фигуриста Егора Рухина.
Отметим, что в профиле спортсмена на портале AllSkaters он является участником академии известного фигуриста.
«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», – рассказал Плющенко, чьи слова приводит ТАСС.
В минувшем сезоне 16-летний Рухин стал четвертым на этапе юниорского Гран-при во Франции, а на этапе Кубка России одержал победу.
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