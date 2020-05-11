Евгений Плющенко: Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались Ранее сообщалось, что спортсмен ушел от Этери Тутберидзе и будет заниматься под руководством Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опроверг слухи о переходе в свою академию российского фигуриста Егора Рухина.

Отметим, что в профиле спортсмена на портале AllSkaters он является участником академии известного фигуриста.

«Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности», – рассказал Плющенко, чьи слова приводит ТАСС.

В минувшем сезоне 16-летний Рухин стал четвертым на этапе юниорского Гран-при во Франции, а на этапе Кубка России одержал победу.