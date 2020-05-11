Вице-президент ISU: На что повлияют изменения в стоимости прыжков? На мой взгляд, ни на что Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что изменения в стоимости прыжков не окажут большого влияния.

- Разница, которую мы обсуждаем, - полбалла. Я понимаю, что делает технический комитет. На что это повлияет? На мой взгляд, ни на что, разница небольшая, грубо говоря, отняли полбалла у лутца, прибавили полбалла риттбергеру, - цитирует Лакерника ТАСС.

Напомним, что в понедельник ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании. В организации приняли решение уравнять стоимость трех четверных прыжков в следующем сезоне, а также стоимость тройных лутца и флипа.

Ранее решение Международного союза конькобежцев прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух и заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.