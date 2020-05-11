Вице-президент ISU: На что повлияют изменения в стоимости прыжков? На мой взгляд, ни на что

- Разница, которую мы обсуждаем, - полбалла. Я понимаю, что делает технический комитет. На что это повлияет? На мой взгляд, ни на что, разница небольшая, грубо говоря, отняли полбалла у лутца, прибавили полбалла риттбергеру, - цитирует Лакерника ТАСС.
Напомним, что в понедельник ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании. В организации приняли решение уравнять стоимость трех четверных прыжков в следующем сезоне, а также стоимость тройных лутца и флипа.
Ранее решение Международного союза конькобежцев прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух и заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.
ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен. 10.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Трусова уходит от Тутберизде. Зачем ей это надо и что это значит? Сенсация: рекордсменка мира и лидер женского катания по четверным прыжкам Александра Трусова покидает школу Этери Тутберидзе и переходит к другому тренеру – Евгению Плющенко. 06.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег «Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия Александр Шлеменко: Гэтжи более опасен для Хабиба, чем Тони Бывший российский чемпион Bellator поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 10:16 ММА Усачев Владислав