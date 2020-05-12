Мария Бутырская: Мы не узнаем, что произошло с Сашей Трусовой и Этери Тутберидзе Чемпионка мира 1999 года прокомментировала уход 15-летней фигуристки в школу Евгения Плющенко.

Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская, которая в настоящее время занимается тренерской работой, прокомментировала уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко.

«Это сложный вопрос – причина смены тренера, – рассказала Бутырская в интервью «Московскому комсомольцу». – Значит, произошла какая-то неясность. Не происходит уход мгновенно. Часто человек чувствует, что ему чего-то не хватает, что-то мешает. Хочет попробовать себя с другим тренером, полагая, что будет лучше результат. Бывает неудовлетворение разными факторами, скажем так.

Саша решила, что в команде Евгения Плющенко ей будет комфортнее. Я не хотела бы какие-то гадости в данной ситуации говорить. Правду мы все равно никогда не узнаем, да и не надо этим заниматься сейчас – время само рассудит. Это ее решение. Поэтому никто не в праве этот выбор у нее отбирать.

Мы не узнаем это до конца, что произошло с Сашей и Этери. Как это все происходило, сложно понять. Сама ли Саша до этого дошла? Либо ее пригласили и предложили какие-то интересные вещи?

Возможно, Александра сама потом расскажет. Но уходы настолько в фигурном катании естественны, что я бы даже не стала обращать внимания. У Этери Георгиевны очень много хороших спортсменок. У нее Щербакова, Косторная, которые выступали на чемпионате Европы вместе с Трусовой. Она без фигуристок не останется».

На трех главных стартах минувшего сезона Трусова уступила Анне Щербаковой и Алене Косторной, став третьей в финале Гран-при, на чемпионате России и на чемпионате Европы.