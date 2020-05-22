Фигуристки сразятся с синхронистками в онлайн-турнире по берпи Звезды фигурного катания и синхронного плавания примут участие во втором сезоне «Домашней суперлиги» — онлайн-турнире по берпи, который состоится 27 мая.

Команду фигуристок составили чемпионка Европы-2020 в танцах на льду, серебряный призер чемпионата мира-2019 Виктория Синицина, чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова, чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова и чемпионка мира-2019 среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина.

Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина, победитель Олимпиады-2016 Мария Шурочкина, пятикратные чемпионки мира Полина Комар и Вероника Калинина вошли в команду синхронисток в онлайн-турнире, который проведут Фонд Росконгресс и «Телеспорт Медиа».

Каждая из спортсменок постарается выполнить максимальное количество берпи за одну минуту. Победителем «Домашней суперлиги» станет команда, которая суммарно сделает большее количество повторений. Технику выполнения берпи проконтролирует главный судья турнира — врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.