Туктамышева включит четвертной прыжок в свою новую программу Чемпионка мира 2015 года рассказала о своих планах.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева собирается в следующем сезоне исполнять четверной прыжок в своих новых программах.

Вот, что рассказала Елизавета в прямом эфире прямом эфире в инстаграме Олимпийского комитета России:

«Поскольку я не готовилась к чемпионату мира, у меня было время поставить программу. Так что у меня есть и короткая, и произвольная программа, которую мы сделали в онлайн-проекте.

Я примерно знала, сколько секунд на какой элемент мне нужно, и в зале я могу спокойно расставить программу так же, как на льду. Но ощущения, конечно, абсолютно разные – нужно именно конек подстраивать под движения.

Ждать ли в новых программах четверной прыжок? Пока что я планирую его включить. Но в связи с тем, что мы долго не катались и еще неизвестно сколько не будем кататься, очень сложно такой прыжок сразу, с начала сезона, вставить в программу и исполнять.

Но я постараюсь сделать все, чтобы это произошло. Пока что в контенте он у меня запланирован».

В минувшем сезоне Туктамышева свои лучшие результаты показала на этапах Гран-при в Китае и США, завоевав бронзу.