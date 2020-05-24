Болельщики признали Загитову олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля. Голосование проводил в твиттере Olympic Channel.

В финальном раунде опроса Загитова превзошла американского фигуриста Джонни Вейра. За олимпийскую чемпионку Пхенчхана проголосовали 62% из 3877 пользователей твиттера, Вейр получил 38%.

На пути к финалу Алина обошла в голосовании Усейна Болта и ямайскую бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.