Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус

Сегодня Алена Косторная и Анна Щербакова прибыли на тренировочную базу в Новогорск. Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.
«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск, ждем результатов тестов, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», – рассказала чемпионка Европы Косторная, давая комментарий для сюжета «Первого канала».
«В качестве мер предосторожности все спортсмены в номерах живут по одному», – сообщила чемпионка России и серебряный призер ЧЕ Щербакова.
Кроме фигуристов и фигуристок из группы Этери Тутберидзе, в Новогорск приехали также подопечные Александра Свинина и Ирины Жук.
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