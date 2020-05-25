Щербакова и Косторная ждут результатов теста на коронавирус Российские фигуристки готовятся возобновить тренировки.

Сегодня Алена Косторная и Анна Щербакова прибыли на тренировочную базу в Новогорск. Прежде чем возобновить тренировки, российские фигуристки сдали тесты на коронавирус.

«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск, ждем результатов тестов, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», – рассказала чемпионка Европы Косторная, давая комментарий для сюжета «Первого канала».

«В качестве мер предосторожности все спортсмены в номерах живут по одному», – сообщила чемпионка России и серебряный призер ЧЕ Щербакова.

Кроме фигуристов и фигуристок из группы Этери Тутберидзе, в Новогорск приехали также подопечные Александра Свинина и Ирины Жук.