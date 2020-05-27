У российских фигуристов и гимнастов не нашли коронавирус Спортсмены сдавали тесты в Новогорске и на «Озере Круглом».

Тесты на коронавирус, взятые у всех спортсменов, которые в начале недели собрались на базах «Озеро Круглое» и в Новогорске, дали отрицательный результат.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства спорта РФ:

«Спортсмены сборных по художественной гимнастике и фигурному катанию, которые находятся на базе в Новогорске, и члены сборной по спортивной гимнастике на базе «Озеро Круглое» прошли тестирование на наличие коронавируса. У всех отрицательные результаты. По итогам тестирования спортсмены допущены и приступили к тренировочным мероприятиям на базах. Сейчас формируется график последующих заездов сборных».

Сбор с участием большинства фигуристов сборной России в Новогорске стартовал 25 мая, однако группа Евгения Плющенко начнет подготовку в Кисловодске в начале июня.

Среди тех, кто тренируется в Новоорске, чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.