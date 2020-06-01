Трусова призналась, что хотела бы попробовать прыгнуть с шестом

«Помимо фигурного катания мне нравится художественная гимнастика, - призналась Трусова в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной. - Также люблю смотреть синхронное плавание. Еще назову балет, но это не спорт. В чем хотела бы себя попробовать? Не отказалась бы прыгнуть с шестом. Интересно, что спортсмены при этом испытывают».
Также Трусова рассказала о том, что сдала тесты на коронавирус по прибытии в Кисловодск, где будет минимум месяц находиться на сборах.
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