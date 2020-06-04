У Загитовой не нашли коронавирус 18-летняя фигуристка теперь может приступить к тренировкам на льду в Новогорске.

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. Теперь Алина может приступить к тренировкам на льду на базе в Новогорске.

«Тест отрицательный, все в порядке», – заявил анонимный собеседник агентства.

Напомним, что в декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, однако была включена в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21.