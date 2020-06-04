У Загитовой не нашли коронавирус

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. Теперь Алина может приступить к тренировкам на льду на базе в Новогорске.
«Тест отрицательный, все в порядке», – заявил анонимный собеседник агентства.
Напомним, что в декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, однако была включена в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21.
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