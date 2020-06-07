Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Трусовой в академию Плющенко Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

«В соответствии с Положением «О порядке переходов спортсменов из одной спортивной организации в другую», Президиум ФФКМ постановляет утвердить переходы спортсменов:

Трусовой Александры из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Е. Плющенко», Жилиной Вероники из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в «Академию фигурного катания Е. Плющенко», Муравьевой Софьи из СШОР ЦСКА им. С.А.Жука в «Академию фигурного катания Е. Плющенко», Канышевой Алены из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в СШОР «Авангард Олимпиец» г. Балашихи, Куницы Георгия из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в АНО «Спортивный клуб фигурного катания Т.Москвиной» г. Санкт-Петербург, Рухина Егора из ГБОУ «Самбо-70» Москомспорта в СШОР ЦСКА им. С.А.Жука», - говорится в постановлении, опубликованом на сайте федерации.

В минувшем сезоне Трусова, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. 6 мая, стало известно о прекращении сотрудничества 15-летней Трусовой с Этери Тутберидзе. Позже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход фигуристки в его группу.