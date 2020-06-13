Тренер Медведевой Орсер будет готовить японку Кихиру к Олимпиаде в Пекине

Японская фигуристка Рика Кихира будет готовиться к следующим Олимпийским играм под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

«Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Играм в Пекине», – заявила Кихира в интервью агентству Kyodo.