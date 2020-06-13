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13 июня 14:04
автор: Шарафудинов Виктор

Тренер Медведевой Орсер будет готовить японку Кихиру к Олимпиаде в Пекине

Фигуристка выиграла финал Гран-при в 2018 году, а также завоевала две золотые медали на чемпионате четырех континентов.

Японская фигуристка Рика Кихира будет готовиться к следующим Олимпийским играм под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

«Я приняла такое решение, потому что уверена, что смогу вырасти под руководством Орсера к Играм в Пекине», – заявила Кихира в интервью агентству Kyodo.

При этом главным тренером 17-летней спортсменки останется Мие Хамада.

Напомним, что под руководством Орсера японец Юдзуру Ханю дважды стал олимпийским чемпионом в одиночном мужском фигурном катании. С 2018 года с канадским специалистом работает двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева.

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Тренер Медведевой Орсер будет готовить японку Кихиру к Олимпиаде в Пекине
Фигуристка выиграла финал Гран-при в 2018 году, а также завоевала две золотые медали на чемпионате четырех континентов.
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