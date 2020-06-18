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18 июня 19:08
автор: Шарафудинов Виктор

ISU вернул прежнюю базовую стоимость элементов в фигурном катании

В мае Международный союз конькобежцев уравнял четверные лутц, флип и риттбергер.

ISU опубликовал на своем сайте релиз, в котором сообщил о приостановке действия поправок относительно базовой стоимости элементов в фигурном катании.

«Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса и медленное открытие катков и возобновление тренировок, а также на основе отзывов, полученных от членов ISU, совет решил приостановить с немедленным вступлением в силу предыдущие поправки в правила. Правила прошлого сезона остаются в силе», – сказано в сообщении.

В мае Международный союз конькобежцев опубликовал обновленную стоимость базовые элементов. Четверные лутц, флип и риттбергер должны были оцениваться одинаково в 11 баллов. Нововведение должно было вступить в силу с началом сезона-2020/21.

Теперь после приостановки действия новых правил четверной лутц как и раньше будет стоить 11,5 балла, флип – 11, а риттбергер – 10,50. За исполнение тройного лутца фигуристы будут получать 5,9 балла, а не 5,3. Вдобавок, приостановлено действие поправок, касающихся определения недокрута и шкалы оценок GOE.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в фигурном катании пришлось завершить досрочно. В марте был отменен чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале.

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