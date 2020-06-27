В ФФКР подтвердили скорый переход Коляды к Алексею Мишину

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков подтвердил информацию о переходе Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину.

«В ФФККР лежит пакет документов из федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем», – цитирует Горшкова ТАСС.

Напомним, Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером ОИ-2018 в Пхенчхане. Он также выигрывал чемпионат страны, а минувший сезон пропустил из-за проблем со здоровьем.