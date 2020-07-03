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03 июля 12:24
автор: Виктор Шарафудинов

Медведева будет тренироваться с Москве на катке ЦСКА под руководством Буяновой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании вернулась из Японии в Россию.

Тренер Елена Буянова сообщила о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА.

В данный момент Медведева находится в самоизоляции после перелета из Японии.

«Поскольку закрыты границы, Евгения будет кататься на нашем катке в ЦСКА под моим контролем. Ее тренером остается Брайан Орсер, с которым мы будем на постоянной связи», – заявила Буянова в интервью «РИА Новости».

В 2018 году Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и с тех пор тренировалась в канадском Торонто под руководством Орсера.

источник: «РИА Новости»
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Медведева будет тренироваться с Москве на катке ЦСКА под руководством Буяновой
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