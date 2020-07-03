Медведева будет тренироваться с Москве на катке ЦСКА под руководством Буяновой

Тренер Елена Буянова сообщила о том, что российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА.

В данный момент Медведева находится в самоизоляции после перелета из Японии.

«Поскольку закрыты границы, Евгения будет кататься на нашем катке в ЦСКА под моим контролем. Ее тренером остается Брайан Орсер, с которым мы будем на постоянной связи», – заявила Буянова в интервью «РИА Новости».

В 2018 году Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе и с тех пор тренировалась в канадском Торонто под руководством Орсера.