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06 июля 23:03
автор: Виктор Шарафудинов

ISU примет решение о проведении Гран-при по фигурному катанию в начале августа

Проведение соревнований находится под вопросом из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая вынуждает правительства держать границы закрытыми.

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лекарник сообщил о том, когда будет принято решение о проведении турниров Гран-при по фигурному катанию.

«Вопрос идет о ближайших стартах, а, к примеру, решение по взрослым Гран-при еще терпит, – заявил Лекарник в интервью ТАСС. – Оно будет приниматься в начале августа, и сейчас ждать решений по ним не стоит. На текущий момент возможно появление решения по юниорским Гран-при, по турнирам серии Челленджер, по тем стартам, которые начинают сезон».

Ранее ISU отменил проведение трех первых этапов юниорского Гран-при: в канадском Ричмонде (с 26 по 29 августа), словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Иокогаме (16-19 сентября).

Если сезон соревнований в юниорском Гран-при не будет отменен полностью, то первый этап пройдет в столице Венгрии Будапеште с 9 по 12 сентября.

Взрослая серия Гран-при должна стартовать с турнира Скейт Америка в Лас-Вегасе (США). Проведение соревнований в штате Невада намечено с 23 по 25 сентября.

источник: ТАСС
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ISU примет решение о проведении Гран-при по фигурному катанию в начале августа
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