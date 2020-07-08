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08 июля 17:11

Сотскова завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

«После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась, но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению», - написала Сотскова в своем инстаграме.

Добавим, что 20-летняя фигуристка - серебряный призер финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой.

источник: Instagram
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Сотскова завершила спортивную карьеру
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
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