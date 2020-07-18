Экс-партнер Александровской: Слова не могут передать то, что я чувствую сейчас

«Слова не могут передать то, что я чувствую сейчас. Я опустошен и сожалею до глубины души по поводу внезапной кончины Кати. Я никогда не забуду то, чего мы достигли в паре, и всегда буду держать эти воспоминания близко к сердцу. К такой новости невозможно быть готовым. Покойся с миром, Катя», - написал Уиндзор в инстаграм.

Утром 18 июля под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Первоначально говорилось о несчастном случае. Но скорее всего, речь идет о самоубийстве.

Напомним, что до 2011 года Александровская выступала как одиночница, а с 2012 года перешла в парное катание. Перед началом сезона-2016/17 Александровская приняла предложение федерации фигурного катания Австралии и стала выступать за в паре с Уиндзором. Их дуэт в 2017 году выиграл золото на юниорском чемпионате мира в Тайбэе.