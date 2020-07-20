Гран-при юниоров по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Юниорский Гран-при по фигурному катанию будет отменен. После долгих консультаций организаторы и медицинские службы приняли такое непростое решение.

Ведь до сих пор еще существуют ограничения на перелеты, многие находятся на карантине, - пояснили в пресс-службе ISU.

Впрочем, отмечается, что если ситуация с пандемией коронавируса начнет приходить в норму, то проведение соревнований уже в ближайшее время будет возможным. Организаторы выразили сожаление из-за такой меры, но признали, что другого выхода нет.