Российская фигуристка Шпилевая, не верившая в коронавирус, призналась, что перенесла инфекцию

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая призналась, что переболела коронавирусом.

«Долгое время я, честно говоря, не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг, – написала 21-летняя Шпилевая в инстаграме. – Тем не менее, я очень трепетно относилась к своему здоровью, носила маску, перчатки. Но произошло то, что произошло. Я заболела. В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я еще не сталкивалась никогда. Я вылечилась, за что хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медсестрам и всему персоналу больницы ФМБЦ имени Бурназяна. Своему дорогому партнеру, тренерам и родителям за колоссальную поддержку.

Но, к сожалению, это ещё не конец истории. После того, как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после длительной болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности».

Шпилевая и Смирнов в декабре прошлого года заняли девятое место в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске.