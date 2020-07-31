Косторная покинула группу Тутберидзе

– Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей . Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной . И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами – есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям, – говорится в сообщении.

В комментариях под постом Тутберидзе уточнила, что Косторная перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, что сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).