ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 июля 16:38
автор: Владислав Корегин

Косторная покинула группу Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщила тренер на своей странице в Instagram.

– Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей . Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной . И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами – есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям, – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

В комментариях под постом Тутберидзе уточнила, что Косторная перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, что сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Макгрегор принял вызов ЧимаеваГол Кварацхелии болельщики «Рубина» признали самым красивымИванович, Шатов и Смольников ушли из «Зенита»Хорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
Бестемьянова прокомментировала решение Косторной уйти от Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила свое мнение в связи с уходом фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе.
31.07.2020 16:52
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Косторная покинула группу Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщила тренер на своей странице в Instagram.
31.07.2020 16:38
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Бронзовый призер чемпионата Европы Линдфордс завершила карьеру в возрасте 21 года
В 2019-м финская фигуристка на ЧЕ в Минске добилась лучшего результата в своей карьере.
27.07.2020 23:06
Фигурное катание
автор: Виктор Шарафудинов
Российская фигуристка Шпилевая, не верившая в коронавирус, призналась, что перенесла инфекцию
Анастасия выступает в танцах на льду с Григорием Смирновым.
24.07.2020 19:41
Фигурное катание
автор: Виктор Шарафудинов
Татьяна Тарасова: Медведева находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о работе с Евгенией Медведевой.
22.07.2020 19:24
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе пропустит контрольные прокаты из-за перелома ноги
Российская фигуристка Диана Дэвис пропустит прокаты перед началом сезона из-за перелома ноги.
20.07.2020 21:56
Фигурное катание
Юниорский гран-при по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
Согласно рекомендациям врачей, здоровье юных спортсменов нельзя подвергать риску.
20.07.2020 16:03
Фигурное катание
автор: Кирилл Трофименко
Экс-партнер Александровской: Слова не могут передать то, что я чувствую сейчас
Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с Екатериной Александровской, заявил, что у него не хватает слов, чтобы передать чувства, вызванные гибелью фигуристки.
18.07.2020 14:13
Фигурное катание
Причиной смерти фигуристки Александровской стало самоубийство
В субботу, 18 июля, под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.
18.07.2020 12:04
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла, выпав из окна шестого этажа
Фигуристка Александровская погибла, выпав из окна шестого этажа
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна с шестого этажа.
18.07.2020 11:46
Фигурное катание
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика