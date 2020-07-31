Татьяна Тарасова: Плющенко заинтересован в группе и создает необходимые условия

- Он заинтересован в такой группе и создает необходимые условия. Получается, что они из одной группы перешли в другую, в которой уже достаточно много звезд. Но подпишется ли Евгений работать по 12-14 часов в день, как работали мы? Нам это было интересно, ничего невозможного в этом нет, - приводит слова Тарасову ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что 16-летняя Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. В мае Тутберидзе рассталась с другой спортсменкой - Александрой Трусовой, которая также приняла решение работать с Плющенко.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная в женском одиночном катании завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце. Отметим, что фигуристке принадлежат два мировых рекорда - в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).