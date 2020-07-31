Александр Жулин: Когда ученица за ученицей уходят, это вызывает только сострадание

- Когда ученица за ученицей уходят, это вызывает только сострадание, я не понимаю, зачем Алена это сделала, время все покажет, - передает слова Жулина ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что 16-летняя Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко. В мае Тутберидзе рассталась с другой спортсменкой - Александрой Трусовой, которая также приняла решение работать с Плющенко.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная в женском одиночном катании завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце. Отметим, что фигуристке принадлежат два мировых рекорда - в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).