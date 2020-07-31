Евгений Плющенко: Финансовую составляющую вопроса с Косторной даже не обсуждали

- Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в «Ангелах Плющенко» под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы.

Каких-то конкретных пожеланий у нее не было - она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя - у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй, - передает слова Плющенко ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой. Позже Тутберидзе рассказала, что Косторная сообщила о своих планах по переходу в академию Плющенко 18 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце.