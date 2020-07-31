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31 июля 20:34

Этери Тутберидзе: Косторная сообщила о своих планах по переходу 18 июля

Тренер прокомментировала переход фигуристки Алены Косторной в академию Евгения Плющенко.

- 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем. Чего не хватало Алене? Она сказала, что не может находиться на льду с определенным списком спортсменов, - приводит слова Тутберидзе ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой.

Также Тутберидзе сообщила, что до сих пор не смогла прийти в себя после перехода к Плющенко Александры Трусовой.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце. Отметим, что спортсменке принадлежат два мировых рекорда - в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

источник: ТАСС
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