Этери Тутберидзе: Косторная сообщила о своих планах по переходу 18 июля

- 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем. Чего не хватало Алене? Она сказала, что не может находиться на льду с определенным списком спортсменов, - приводит слова Тутберидзе ТАСС.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с 16-летней фигуристкой.

Также Тутберидзе сообщила, что до сих пор не смогла прийти в себя после перехода к Плющенко Александры Трусовой.

Напомним, что в минувшем сезоне Косторная завоевала серебряную медаль на чемпионате России в Красноярске, выиграла финал Гран-при, а также стала чемпионкой Европы в австрийском Граце. Отметим, что спортсменке принадлежат два мировых рекорда - в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).