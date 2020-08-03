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03 августа 22:48
автор: Юрий Нечаев

Александр Коган: В этом сезоне Косторная сможет выступать только за свой прежний клуб — «Самбо-70»

31 июля фигуристка объявила о смене тренера.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал переход фигуристки Алены Косторной в группу Евгения Плющенко.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70».

Мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — приводит слова Когана RT.

Напомним, 31 июля Косторная на своей странице в Instagram объявила о том, что покидает группу Этери Тутберидзе и будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.

Сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

источник: Russia Today
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