ISU подтвердил, что не будет отменять серию Гран-при по фигурному катанию

Как сообщает пресс-служба организации, этапы Гран-при примут Канада, Китай, Франция, Япония, Китай, Россия и США. Участие в каждом отдельном Гран-при будет ограничено: участниками и официальными лицами принимающей страны; спортсменами, регулярно тренирующимися в соответствующей принимающей стране; фигуристами, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. Каждый этап Гран-при будет организован в соответствии с национальными санитарно-гигиеническими требованиями принимающей страны.

Отмечается, что проведение Финала Гран-при, которое планируется провести 10-13 декабря 2020 года в Пекине в качестве тестового мероприятия для Олимпийских игр 2022 года, будут обсуждаться с китайскими коллегами ISU.