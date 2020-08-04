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04 августа 19:03

ISU подтвердил, что не будет отменять серию Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21.

Как сообщает пресс-служба организации, этапы Гран-при примут Канада, Китай, Франция, Япония, Китай, Россия и США. Участие в каждом отдельном Гран-при будет ограничено: участниками и официальными лицами принимающей страны; спортсменами, регулярно тренирующимися в соответствующей принимающей стране; фигуристами, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. Каждый этап Гран-при будет организован в соответствии с национальными санитарно-гигиеническими требованиями принимающей страны.

Отмечается, что проведение Финала Гран-при, которое планируется провести 10-13 декабря 2020 года в Пекине в качестве тестового мероприятия для Олимпийских игр 2022 года, будут обсуждаться с китайскими коллегами ISU.

источник: ISU
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