Тамара Москвина: Нам необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU

- Естественно, я довольна этим решением. ISU нашел возможность провести эти этапы. Очевидно, они будут в другом формате, чем обычно. Если мы готовы участвовать в соревнованиях, то необходимо принимать все те условия, которые выставит ISU, - цитирует Москвину ТАСС.

Напомним, во вторник, стало известно, что Международный союз конькобежцев решил провести серию Гран-при. При этом участие в каждом отдельном Гран-при будет ограничено: участниками и официальными лицами принимающей страны; спортсменами, регулярно тренирующимися в соответствующей принимающей стране; фигуристами, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

Кроме этого каждый этап Гран-при будет организован в соответствии с национальными санитарно-гигиеническими требованиями принимающей страны, а проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.