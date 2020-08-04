Александр Коган: Открытые прокаты российских фигуристов пройдут в 12-13 сентября

- Подготовка идет стандартным порядком. 8-9 сентября фигуристы заезжают в «Новогорск», готовятся там со специалистами. Открытые прокаты пройдут в «Мегаспорте» 12-13 сентября, - цитирует Когана ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.