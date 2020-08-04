Илья Авербух: Здорово, что фигуристы получили понимание, к каким турнирам можно начать готовиться

- Очень здорово, что ребята получили понимание, к каким турнирам они могут начать готовиться, появилась какая-то конкретика для тренеров. На мой взгляд, это очень разумное решение. Понятно, что формат не будет прежним, но это гораздо лучше, если бы мы прочитали сообщение, что турниров не будет, - приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.