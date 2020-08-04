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04 августа 21:39

Елизавета Туктамышева - о проведении Гран-при: Очень хочется верить, что ничего не изменится

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала решение ISU провести Гран-при в условиях ограничения участников соревнований.

«Ну что, вышла новость, что Гран-при все-таки будет. Собственно, пока это все, что известно. Очень хочется верить, что ничего не изменится. А вы как думаете? Реально это?» - написала Туктамышева в своем инстаграме.

Напомним, во вторник, стало известно, что Международный союз конькобежцев решил провести серию Гран-при. При этом участие в каждом отдельном Гран-при будет ограничено: участниками и официальными лицами принимающей страны; спортсменами, регулярно тренирующимися в соответствующей принимающей стране; фигуристами, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

источник: Instagram
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