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04 августа 22:08

Алексей Ягудин - о проведении Гран-при: Лучше хоть что-то, чем ничего

Олимпийский чемпион прокомментировал решение ISU провести Гран-при в условиях ограничения участников соревнований.

- Лучше хоть что-то, чем ничего. Как бывший спортсмен могу сказать одно: мы не можем до бесконечности тренироваться, нам нужно выплескивать то, что мы тренируем. А если ISU сохраняет серию Гран-при, то это здорово, что они пытаются хоть как-то выйти из сложившейся ситуации, - приводит слова Ягудина «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.

источник: «РИА Новости»
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