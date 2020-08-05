Евгений Плющенко: ISU сам не знает до конца, как проводить Гран-при

- Я пока не понимаю, как все эти турниры будут выглядеть, никакой конкретики нет, ISU сам не знает до конца, как проводить Гран-при. ISU борется за проведение Гран-при, это очень здорово и радостно, но как будет выглядеть сам механизм, никто не знает, - цитирует Плющенко «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.