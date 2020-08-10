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10 августа 13:54
автор: Юрий Нечаев,

ФФККР не получила заявление Косторной о переходе в группу Плющенко

Ранее 16-летняя фигуристка приняла решение покинуть команду Этери Тутберидзе.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) до сих пор не получила заявление Алены Косторной о переходе в группу Евгения Плющенко.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали», - сообщил Коган.

Напомним, фигуристка объявила о переходе к Плющенко 31 июля. При этом трансферное окно для переходов членов сборной России от одного наставника к другому было открыто с 1 апреля по 31 мая.

Косторная работала с Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце.

источник: ТАСС
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