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20 августа 17:03
автор: Юрий Нечаев

Татьяна Тарасова: Не исключаю, что в Кубке России Медведева захочет выступить на ранних этапах

Турнир стартует 18 сентября.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что Евгения Медведева может выступить на ранних этапах Кубка России.

«Я пока не знаю, к какому решению придет Брайан Орсер. Он видит наши тренировки, мы находимся на связи. Женя уже делает полные прокаты обеих программ. Не исключаю, что в Кубке России она захочет выступить на ранних этапах с тем, чтобы сразу после них поехать тренироваться в Канаду. Но мы пока об этом не говорили», — заявила Тарасова в беседе с RT.

Напомним, в настоящее время Медведева не может вылететь в Канаду и продолжает тренироваться в Москве.

Первый этап Кубка России по фигурному катанию должен пройти в Сызрани с 18 по 22 сентября.

источник: Russia Today
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Татьяна Тарасова: Не исключаю, что в Кубке России Медведева захочет выступить на ранних этапах
Турнир стартует 18 сентября.
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