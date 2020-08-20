Татьяна Тарасова: Не исключаю, что в Кубке России Медведева захочет выступить на ранних этапах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что Евгения Медведева может выступить на ранних этапах Кубка России.

«Я пока не знаю, к какому решению придет Брайан Орсер. Он видит наши тренировки, мы находимся на связи. Женя уже делает полные прокаты обеих программ. Не исключаю, что в Кубке России она захочет выступить на ранних этапах с тем, чтобы сразу после них поехать тренироваться в Канаду. Но мы пока об этом не говорили», — заявила Тарасова в беседе с RT.

Напомним, в настоящее время Медведева не может вылететь в Канаду и продолжает тренироваться в Москве.

Первый этап Кубка России по фигурному катанию должен пройти в Сызрани с 18 по 22 сентября.