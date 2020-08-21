Александр Коган: Загитова определится с участием в КР после контрольных прокатов

- Алина Загитова будет определяться с тем, будет ли она выступать на этапах Кубка России после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать, - приводит слова Когана «РИА Новости».

Ранее ФФККР опубликовала список спортсменов национальной сборной, которые будут выступать на этапах Кубка России. Олимпийской чемпионки 2018 года не оказалось среди фигуристок, выступающих в одиночном катании.

Напомним, что в сезоне-2020/21 этапы Кубка России станут отборочными соревнованиями национального чемпионата. Чтобы выступить в Челябинске в конце декабря, необходимо принять участие в двух из пяти этапов Кубка.