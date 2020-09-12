Косторная обиделась на публикацию Тутберидзе в инстаграме по поводу своего ухода к Плющенко

Алена Косторная заявила, что ее обидела публикация бывшего тренера Этери Тутберидзе по поводу ее ухода к Евгению Плющенко.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков, – цитирует слова Косторной «РИА Новости». – Я считаю, что если человек ушел, значит, были причины. Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза.

В моей новой команде более спокойный подход. Мы делали все то же самое, но даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался.

Такие как я, Аня Щербакова, Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Девочки взрослые. Я сказала тренерам, что нас и так 8 человек, сумасшедший темп в тренировке, и выводить туда детей, которые не привыкли к этому неправильно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Я говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. Приняла решение уйти 17 июля, перед второй тренировкой.

Позвонила Сергею Александровичу Розанову, спросила, есть ли возможность. Он сказал, что это очень неожиданное решение, и попросил меня подумать. Через пару дней я сказала, что подумала и решила, начали организовывать момент с переходом. Музыка, поставленной у Тутберидзе, произвольной программы мне нравилась, но программа местами нет. Короткая не нравилась, я это говорила, что я не чувствую ее. Мое мнение учитывалось, но не всегда».